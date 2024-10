Dilei.it - Alberto di Monaco, l’incontro con sua figlia Jazmin e il ricordo di sua madre Grace Kelly

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Principedi, da sempre dedito a mantenere vivo ildella, la Principessa, ha partecipato al gala per il 40° anniversario dei PrincessAwards a New York. La celebrazione, tenutasi al The Pierre Hotel il 23 ottobre 2024, ha avuto un significato speciale per lui, che ha portato con sé laGrimaldi, nata dalla sua relazione con Tamara Rotolo. Ildella Principessa, famosa per la sua carriera di attrice di successo prima di divenire Principessa di, si è concretizzato nei suoi ideali di supporto alle arti e agli artisti emergenti, un’eredità cheprosegue con passione attraverso la PrincessFoundation-USA.