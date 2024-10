Ilfattoquotidiano.it - Schillaci: “I soldi per la sanità? Le Regioni non spendono quelli per le liste d’attesa”. E sugli stipendi: “Mai visto un medico indigente”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre medici e infermieri sono pronti allo sciopero perché la manovra prevede per lapubblica molte meno risorse rispetto a quelle che lui stesso aveva auspicato, il ministro della Salute Oraziopensa bene di difendersi partendo all’attacco dellee degli stessi professionisti della. Parlando a Firenze all’iniziativa del centrodestra toscano ‘Due anni di governo Meloni. L’Italia torna a correre‘,infatti ha sposato la linea della premier Giorgia Meloni – “Nessun governo ha messo più fondi” – e cercato di sostenere che in realtà le risorse non sono il vero problema. Perché “lenon hanno ancora speso isulledati dal governo precedente”. Insomma: “Non è un problema solo dima di saperli spendere bene. Dobbiamo avere un progetto, non soluzioni tampone ed è quello che stiamo facendo.