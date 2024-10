Momento critico per il Gubbio: in casa della Pianese perde 3-1 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Piancastagnaio (Siena), 25 ottobre 2024 – Il Momento è critico per il Gubbio. Il 3-1 subìto in casa della Pianese è un altro boccone amaro da ingoiare per Taurino e i suoi ragazzi, che ancora una volta si dimostrano molli, senza mordente e con poche e confuse idee da portare in campo. I padroni di casa, invece, aggrediscono subito il match e passano subito avanti. Al 9° tentativo di Colombo respinto da Venturi, Nicoli la rimette in mezzo a centro area dove c’è Mastropietro che colpisce di testa e insacca l’1-0. Il Gubbio affida la propria reazione al mancino di Rosaia un paio di minuti dopo, ma sulla conclusione ravvicinata Boer mette in corner. La squadra di Taurino fa la solita fatica a costruire e a rendersi pericolosa negli ultimi venti metri, subendo anche la forte aggressione di una Pianese che si conferma squadra ostica, soprattutto nel proprio stadio. Sport.quotidiano.net - Momento critico per il Gubbio: in casa della Pianese perde 3-1 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Piancastagnaio (Siena), 25 ottobre 2024 – Ilper il. Il 3-1 subìto inè un altro boccone amaro da ingoiare per Taurino e i suoi ragazzi, che ancora una volta si dimostrano molli, senza mordente e con poche e confuse idee da portare in campo. I padroni di, invece, aggrediscono subito il match e passano subito avanti. Al 9° tentativo di Colombo respinto da Venturi, Nicoli la rimette in mezzo a centro area dove c’è Mastropietro che colpisce di testa e insacca l’1-0. Ilaffida la propria reazione al mancino di Rosaia un paio di minuti dopo, ma sulla conclusione ravvicinata Boer mette in corner. La squadra di Taurino fa la solita fatica a costruire e a rendersi pericolosa negli ultimi venti metri, subendo anche la forte aggressione di unache si conferma squadra ostica, soprattutto nel proprio stadio.

