Lo aspettano sotto casa e lo pestano in quattro contro uno Vittima un vigilante in provincia di Latina

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Agguato a undi Supermercato:Sconosciuti lo Picchiano Brutalmente in Via Don Torello Undi nazionalità straniera, impiegato presso un supermercato in città, è statodi una violenta aggressione ieri sera, mentre stava tornando aal termine del suo turno di lavoro.individui lo hanno atteso lungo il suo tragitto, tendendogli un vero e proprio agguato. L’attacco si è consumato intorno alle 22 in via Don Torello, quando l’uomo, un trentenne, stava percorrendo la strada di ritorno versoin bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni, ilè stato accerchiato e bloccato da tre dei suoi aggressori, mentre il quarto lo ha brutalmente picchiato. L’uomo non ha avuto alcuna possibilità di difendersi ed è stato lasciato a terra, dolorante. Fortunatamente, alcuni passanti lo hanno notato e sono intervenuti per chiamare i soccorsi.