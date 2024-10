Lanazione.it - Chiusura del Ponte dei Mandrini. Disagi per l’accesso all’Abetone. Percorsi lunghi e traffico

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Abetone (Pistoia), 25 ottobre 2024 – Non solo in città, e nella prima periferia, così come a Pescia o nella bassa montagna – leggasi la situazione complicata che si vive in questi mesi a Pracchia – si chiudono ponti. Ed è così che da lunedì prossimo torneranno per un mese e mezzo iper raggiungere Abetone, non potendo usufruire della viabilità alternativa alla SS12 che è offerta dalla SP20 “Popiglio – Fontana Vaccaia” perché verrà chiuso a tutto ilveicolare ilsul torrente Sestaione, ovvero per tutti semplicemente dettodei