Camorra arrestato in Colombia il latitante Luigi Belvedere

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel corso della notte tra giovedì e venerdì, a Medellin, in, è stato catturatoda dicembre 2020 e inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell’Interno, destinatario di un provvedimento di carcerazione definitivo per espiare la pena di 18 anni, nove mesi e 20 giorni di reclusione, nonché di una ulteriore misura cautelare sempre per il reato traffico internazionale di stupefacenti. È quanto si legge in una nota. L’inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale di Napoli e condotta dalla squadra mobile della Questura di Caserta, dalla Sisco di Napoli e dallo Sco, ha consentito di documentare l’operatività di, broker casertano specializzato nell’illecita importazione di cocaina, che agiva come intermediario tra i cartellini ed alcuni clan del ‘cartello camorristico’ dei Casalesi.