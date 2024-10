Quotidiano.net - Tolleranze esecutive: quali sono e come si regolano

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Consi intendono irregolarità geometriche, piccole modifiche alle finiture, diversa collocazione di impianti o opere interne eseguite durante i lavori. Vi rientrano il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolaritàdi muri esterni e interni e difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale. Affinché però si parli di, queste non devono comportare violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia e non devono pregiudicare l’agibilità dell’immobile.