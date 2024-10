NM Live – Napoli squadra tosta e difficile da battere. Lecce? Tutte le gare nascondono insidie (Di giovedì 24 ottobre 2024) NM Live – Gigi Pavarese, Antonio Corbo, Carlo Verna ed Arturo Muselli sono intervenuti a “Napoli MAGAZINE Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: NM Live – Gigi Pavarese: “Il Lecce? Tutte le gare nascondono insidie, bisogna avere fiducia nel Napoli ”GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli: “Bisognerà stare attenti al Lecce, una squadra ferita dai 6 gol subiti in casa contro la Fiorentina e che darà il 200% contro la prima della classe. Guai a sottovalutare l’impegno, il Napoli potrà vincere se riuscirà a trovare la giusta motivazione e concentrazione come ha già spesso dimostrato con la guida di Antonio Conte. Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli squadra tosta e difficile da battere. Lecce? Tutte le gare nascondono insidie Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) NM– Gigi Pavarese, Antonio Corbo, Carlo Verna ed Arturo Muselli sono intervenuti a “MAGAZINE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Gigi Pavarese: “Ille, bisogna avere fiducia nel”GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del: “Bisognerà stare attenti al, unaferita dai 6 gol subiti in casa contro la Fiorentina e che darà il 200% contro la prima della classe. Guai a sottovalutare l’impegno, ilpotrà vincere se riuscirà a trovare la giusta motivazione e concentrazione come ha già spesso dimostrato con la guida di Antonio Conte.

Napoli-Lecce - alle 14 : 30 la conferenza di Antonio Conte – LIVE - Neres scalpita, ad Empoli non ha fatto gol e assist ma ha dato un grande contributo alla squadra affinché tenesse vivo il vantaggio conquistato con il rigore di Kvaratskhelia. Tocca ascoltare le critiche al georgiano che starebbe giocando sotto tono. Sabato alle 15 il Napoli torna in campo contro il Lecce, partita valida per la nona giornata di Serie A. (Ilnapolista.it)

LIVE – Napoli-Lecce - Conte in conferenza stampa (DIRETTA) - . Il Napoli, dopo il successo di misura ottenuto contro l’Empoli, vuole proseguire su questa strada e conquistare i tre punti anche nel match contro il Lecce valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. (Sportface.it)

NM Live – Buongiorno ha tenuto in piedi il Napoli nel primo tempo di Empoli. Netto il rigore per gli azzurri - Questa vittoria darebbe al Napoli la possibilità di fare un altro scatto in avanti in vista del ciclo di big match che arriverà nelle prossime settimane. L’unica cosa negativa è lo 0-6 del Lecce nello scorso turno, quindi i pugliesi vorranno dare il massimo. Il Napoli comunque ha una rosa ampia, di fatto Conte possiede due squadre. (Terzotemponapoli.com)