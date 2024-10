Il carrello della spesa è più povero. Con 505 euro si arriva a fine mese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Carne e salumi sono in cima alle spese alimentari delle famiglie toscane, con una media di 111 euro al mese, seguiti da pane, pizza, pasta e cereali (83 euro), verdura (69 euro), latte e formaggi (64 euro), frutta (44 euro), pesci e frutti di mare (39 euro) e cibi pronti (32 euro), quest’ultima voce in crescita del 14 per cento. Complessivamente, il carrello della spesa delle famiglie toscane raggiunge i 505 euro mensili, un importo che fa ‘scivolare’ la regione dal settimo al sedicesimo posto nella classifica italiana per spesa alimentare, al di sotto della media nazionale di 526 euro. Emerge da un’analisi di Coldiretti Toscana basata su dati Istat, che quindi stima per la Toscana una media di circa 6mila euro l’anno per l’acquisto di prodotti alimentari e bevande analcoliche. Lanazione.it - Il carrello della spesa è più povero. Con 505 euro si arriva a fine mese Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Carne e salumi sono in cima alle spese alimentari delle famiglie toscane, con una media di 111al, seguiti da pane, pizza, pasta e cereali (83), verdura (69), latte e formaggi (64), frutta (44), pesci e frutti di mare (39) e cibi pronti (32), quest’ultima voce in crescita del 14 per cento. Complessivamente, ildelle famiglie toscane raggiunge i 505mensili, un importo che fa ‘scivolare’ la regione dal settimo al sedicesimo posto nella classifica italiana peralimentare, al di sottomedia nazionale di 526. Emerge da un’analisi di Coldiretti Toscana basata su dati Istat, che quindi stima per la Toscana una media di circa 6milal’anno per l’acquisto di prodotti alimentari e bevande analcoliche.

Le spese per la casa, bollette e per gli affitti sono le voci più "pesanti" del bilancio di ogni nucleo incidendo rispettivamente per il 40 per cento e per il 25 per cento.

