Grande Fratello, Shaila Gatta innamorata di Lorenzo Spolverato: lui conferma il rapporto avuto in Spagna (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'asse Italia Spagna sta incuriosendo molto i telespettatori del Grande Fratello, i quali stanno seguendo anche come sta andando l'avventura di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano. Le notizie piovono giorno dopo giorno e ora assumono sempre più importanza, visto che i due si sono avvicinati davvero molto. Già prima della partenza erano stati avvistati in atteggiamenti molto complici, ora invece arriva la confessione della ballerina che ammette di essersi innamorata. Grande Fratello: Shaila Gatta si è innamorata di Lorenzo Spolverato? Sebbene solo una settimana fa Shaila Gatta sembrava aver perso la testa per Javier Martinez, a tal punto da considerarlo un uomo dai valori con cui creare una storia importante, adesso la ballerina ha rivolto le stesse parole a Lorenzo Spolverato.

