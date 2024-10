Drammatico incidente stradale nella notte in provincia di Latina: due donne gravemente ferite (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due Persone in Prognosi Riservata dopo un incidente stradale Uno spaventoso incidente stradale ha portato al ricovero in condizioni delicate per un’automobilista e il suo passeggero, entrambi ora ricoverati con prognosi riservata presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti. I due sono stati trasportati in ambulanza nella notte tra domenica e lunedì per le cure e gli accertamenti medici necessari. L’incidente è avvenuto lungo strada del Crocifisso, dove una Fiat 500, guidata da una donna di 43 anni di Latina, stava viaggiando da Borgo Santa Maria in direzione di Borgo Piave. Sbandata Improvvisa e Violento Impatto All’improvviso, e senza un motivo apparente, la vettura ha sbandato verso il lato destro della strada, finendo per urtare violentemente contro la massicciata di un ponte di accesso a una proprietà privata. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due Persone in Prognosi Riservata dopo unUno spaventosoha portato al ricovero in condizioni delicate per un’automobilista e il suo passeggero, entrambi ora ricoverati con prognosi riservata presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti. I due sono stati trasportati in ambulanzatra domenica e lunedì per le cure e gli accertamenti medici necessari. L’è avvenuto lungo strada del Crocifisso, dove una Fiat 500, guidata da una donna di 43 anni di, stava viaggiando da Borgo Santa Maria in direzione di Borgo Piave. Sbandata Improvvisa e Violento Impatto All’improvviso, e senza un motivo apparente, la vettura ha sbandato verso il lato destro della strada, finendo per urtare violentemente contro la massicciata di un ponte di accesso a una proprietà privata.

