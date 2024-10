Accoglienza di migranti, svelata un'altra mangiatoia: maxi-truffa tra Napoli e Frosinone, come usavano i fondi europei (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo terremoto giudiziario nel mondo dell'Accoglienza di migranti: sono arrivate questa mattina misure cautelari per imprenditori, professionisti e funzionari di un comune in provincia di Frosinone. A seguito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura Europea, investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma stanno eseguendo, nell'ambito dell'operazione The good lobby, misure cautelari personali e sequestri emessi dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti di un gruppo di soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l'Accoglienza dei migranti. Liberoquotidiano.it - Accoglienza di migranti, svelata un'altra mangiatoia: maxi-truffa tra Napoli e Frosinone, come usavano i fondi europei Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo terremoto giudiziario nel mondo dell'di: sono arrivate questa mattina misure cautelari per imprenditori, professionisti e funzionari di un comune in provincia di. A seguito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura Europea, investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile die del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma stanno eseguendo, nell'ambito dell'operazione The good lobby, misure cautelari personali e sequestri emessi dal G.I.P. del Tribunale dinei confronti di un gruppo di soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l' dei

