Tumori al seno, tappa a Latina per il camper mobile della Lilt e Acqua & Sapone: 50 visite in una giornata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'ambulatorio mobile di Lilt e Acqua & Sapone per la prevenzione del tumore, partito il 5 ottobre, fino al prossimo 2 novembre farà tappa in 21 città italiane. L'obiettivo è offrire, nei pressi dei punti vendita Acqua & Sapone, visite gratuite al seno a cura di un medico specializzato della Lilt Latinatoday.it - Tumori al seno, tappa a Latina per il camper mobile della Lilt e Acqua & Sapone: 50 visite in una giornata Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'ambulatoriodiper la prevenzione del tumore, partito il 5 ottobre, fino al prossimo 2 novembre faràin 21 città italiane. L'obiettivo è offrire, nei pressi dei punti venditagratuite ala cura di un medico specializzato

