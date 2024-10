Miss Paesi in Festa 2024: la vincitrice è Asia Pilot di Cordenons (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È Asia Pilot la nuova Miss Paesi in Festa. La studentessa di 16 anni di Cordenons è stata proclamata domenica 20 ottobre, in piazza XX Settembre, nell’ambito della maniFestazione “Incontriamoci a Pordenone”, promossa dall’Ascom Confcommercio Pordenone, con il supporto del Comune di Pordenone, e Pordenonetoday.it - Miss Paesi in Festa 2024: la vincitrice è Asia Pilot di Cordenons Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Èla nuovain. La studentessa di 16 anni diè stata proclamata domenica 20 ottobre, in piazza XX Settembre, nell’ambito della manizione “Incontriamoci a Pordenone”, promossa dall’Ascom Confcommercio Pordenone, con il supporto del Comune di Pordenone, e

Miss Paesi in Festa 2024, la vincitrice è Asia Pilot. Le foto - PORDENONE - Bellezza sugli scudi domenica 20 in piazza XX Settembre dove, per la prima volta, Incontriamoci a Pordenone ha portato in città la fase finale del concorso di bellezza Miss Paesi in festa. (pordenoneoggi.it)

