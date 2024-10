I conti che non tornano dell’Italia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Eurostat rivede le stime sul deficit e il debito ed è una mezza buona notizia. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’istituto statistico europeo, a livello dell’eurozona il rapporto tra deficit e Pi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - I conti che non tornano dell’Italia Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Eurostat rivede le stime sul deficit e il debito ed è una mezza buona notizia. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’istituto statistico europeo, a livello dell’eurozona il rapporto tra deficit e Pi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’economista Cottarelli : “Manovra attenta ai conti. Riduce il deficit - un bene” - . E poi non c’è quasi nulla per l’istruzione, la formazione e la ricerca. La ricchezza di un Paese la fanno persone istruite, formate e motivate”. Il mio rapporto è obsoleto e andrebbe tutto rifatto da capo, ma ovviamente non bastano poche settimane”. Il governo ha detto che è una manovra espansiva: è una manovra espansiva rispetto a un tendenziale del deficit che sarebbe stato più alto. (Quotidiano.net)

Conti pubblici - nel secondo trimestre rapporto deficit-pil cala al 3.4% - Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,2%, così come il loro potere d’acquisto. ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre 2024 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al -3,4% (-5,0% nello stesso trimestre del 2023). – Foto ufficio stampa Istat – (ITALPRESS). (Unlimitednews.it)

L’Italia non è più ultima in Europa per conti pubblici : nel 2024 il deficit si ridurrà al 3 - 8% - Una revisione al ribasso che si lega a diversi fattori, tra cui la digitalizzazione e la concorrenza con le aziende cinesi: “La decarbonizzazione, la digitalizzazione e il cambiamento demografico – insieme alla maggiore concorrenza con le aziende cinesi – hanno innescato processi di aggiustamento strutturale che stanno smorzando le prospettive di crescita a lungo termine dell’economia tedesca”, ... (Quifinanza.it)