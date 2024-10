Romadailynews.it - Cina: funzionario, CIIE a Shanghai promuovera’ apertura di alto livello

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pechino, 23 ott – (Xinhua) – La 7ma edizione della China International Import Expo (), in programma adal 5 al 10 novembre, svolgera’ il suo ruolo come piattaforma per promuovere l’ad, ha dichiarato oggi un. Laserve a mostrare le principali misure die la fiducia della, a condividere le nuove opportunita’ di sviluppo dellacon altri Paesi e a contribuire a migliorare le regole della governance economica globale e a promuovere la costruzione di un’economia mondiale aperta, ha dichiarato Tang Wenhong, assistente del ministro del Commercio, in una conferenza stampa. Questa edizione dellaha attirato partecipanti da 152 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali e ha raggiunto un nuovo record con la partecipazione di 297 aziende Fortune Global 500 e leader del settore, ha dichiarato Tang.