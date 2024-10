Amazon cresce in Italia: investiti 20 miliardi nel Paese dal suo arrivo nel 2010 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – La crescita e la rilevanza di Amazon sul mercato del lavoro Italiano sono sempre più sotto gli occhi di tutti. Dal suo arrivo nel nostro Paese, nel 2010, il colosso di Seattle ha investito oltre 20 miliardi di euro, di cui ben 4 miliardi nel solo anno solare 2023. In base allo studio portato avanti annualmente da Teha, la company di Jeff Bezos ha mantenuto il primo posto tra le aziende che hanno offerto il maggior numero di posti di lavoro in Italia nell’ultimo decennio ed è terza tra le grandi imprese straniere che hanno investito di più in Italia negli ultimi tre anni. Quotidiano.net - Amazon cresce in Italia: investiti 20 miliardi nel Paese dal suo arrivo nel 2010 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – La crescita e la rilevanza disul mercato del lavorono sono sempre più sotto gli occhi di tutti. Dal suonel nostro, nel, il colosso di Seattle ha investito oltre 20di euro, di cui ben 4nel solo anno solare 2023. In base allo studio portato avanti annualmente da Teha, la company di Jeff Bezos ha mantenuto il primo posto tra le aziende che hanno offerto il maggior numero di posti di lavoro innell’ultimo decennio ed è terza tra le grandi imprese straniere che hanno investito di più innegli ultimi tre anni.

