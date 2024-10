Umbertide, 96enne si perde nei boschi: rintracciato e recuperato (Di martedì 22 ottobre 2024) I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle ore 18.16 nel comune di Umbertide, in località Ranchi, per la ricerca di una persona scomparsa. Il disperso, un uomo di 96 anni, è stato ritrovato, su segnalazione di un quaddista, durante le operazioni in buono stato di salute e affidato ai sanitari Perugiatoday.it - Umbertide, 96enne si perde nei boschi: rintracciato e recuperato Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle ore 18.16 nel comune di, in località Ranchi, per la ricerca di una persona scomparsa. Il disperso, un uomo di 96 anni, è stato ritrovato, su segnalazione di un quaddista, durante le operazioni in buono stato di salute e affidato ai sanitari

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quattro cercatori di funghi dispersi in un pomeriggio: tutti ritrovati - In tutti i casi nel giro di poche ore i dispersi sono stati ritrovati in buone condizioni, anche se sia a Spoleto che Umbertide, dove per ore non si è avuta traccia di un 79enne e di un 96enne, il ... (umbria24.it)