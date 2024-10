Donnapop.it - Si riaccende la guerra tra Morgan e Asia Argento, il cantante è furioso: «Io drogato? Ecco cosa faceva lei»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il rapporto fraè molto controverso: i due hanno avuto una lunga storia d’amore, culminata con la nascita di Anna Lou, prima figlia per entrambi. A un certo punto, però, le cose non hanno più funzionato e l’attrice e ilhanno deciso di prendere strade diverse. Sembrava avessero trovato un equilibro, ma così, in realtà non è. Proprio di recente, ospite di Verissimo,si è schierata dalla parte di Angelica Schiatti, ex fidanzata diche lo ha denunciato per stalking. La figlia del regista horror, inoltre, ha parlato delle dipendenze dell’ex compagno, sperando che un giorno potrà tornare a essere Marco e abbandonare, il suo alter-ego negativo.