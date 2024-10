Secret Level, svelato il cast della nuova serie in arrivo su Prime Video (Di martedì 22 ottobre 2024) svelato il cast di Secret Level, attesissima serie antologica animata per adulti, disponibile dal 10 dicembre su Prime Video. Con due episodi in uscita ogni settimana, l’avvincente Secret Level racconta storie originali ambientate negli universi di alcuni dei Videogiochi più amati al mondo. Scopriamo insieme cosa sappiamo finora di questo nuovo prodotto. La trama di Secret Level, serie tv su Prime Video Ogni episodio della serie offre trame inedite ambientate nei mondi di alcuni dei Videogiochi più popolari al mondo. Disponibile in esclusiva su Prime Video, Secret Level sarà distribuita in oltre 240 Paesi e territori a partire dal 10 dicembre. Le menti creative dietro la serie sono le stesse di LOVE, DEATH + ROBOTS, la popolare serie antologica diretta da David Fincher e Tim Miller. È composta da 15 episodi, ognuno dei quali celebra giochi e universi Videoludici. Superguidatv.it - Secret Level, svelato il cast della nuova serie in arrivo su Prime Video Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ildi, attesissimaantologica animata per adulti, disponibile dal 10 dicembre su. Con due episodi in uscita ogni settimana, l’avvincenteracconta storie originali ambientate negli universi di alcuni deigiochi più amati al mondo. Scopriamo insieme cosa sappiamo finora di questo nuovo prodotto. La trama ditv suOgni episodiooffre trame inedite ambientate nei mondi di alcuni deigiochi più popolari al mondo. Disponibile in esclusiva susarà distribuita in oltre 240 Paesi e territori a partire dal 10 dicembre. Le menti creative dietro lasono le stesse di LOVE, DEATH + ROBOTS, la popolareantologica diretta da David Fincher e Tim Miller. È composta da 15 episodi, ognuno dei quali celebra giochi e universiludici.

Secret Level : Arnold Schwarzenegger e Keanu Reeves tra le voci - Lo streamer ha approfittato del recente panel al New York Comic Con per offrire aggiornamenti dalla serie (via Deadline), ma soprattutto per annunciare qelli che saranno i nomi illustri che si alterneranno in cabina di doppiaggio. Per quanto riguarda, invece, i nomi dei videogames citati nella serie Secret Level, ecco la lista ufficiale: Armored ... (Universalmovies.it)

Tutti i dettagli su Secret Level : la nuova serie animata per adulti di Prime Video in arrivo a dicembre - La presenza di Keanu Reeves, il carismatico protagonista di “John Wick”, aggiunge un ulteriore prestigio al progetto. La serie offre la promessa di esplorare trame che riflettono la complessità e la ricchezza dei mondi videoludici, creando un ponte tra il medium videoludico e quello dell’animazione per adulti. (Gaeta.it)

Secret Level - Amazon svela tutte le informazioni sul cast e condivide il nuovo poster della serie - Prime Video ha svelato tutte le informazioni sul cast dell’attesissima serie antologica animata per adulti Secret Level, da Amazon MGM Studios e Blur Studio, condividendo inoltre anche il poster della serie durante il panel dedicato alla serie al New York Comic-Con. Secret Level è creata da Tim Miller, che è anche executive producer. (Game-experience.it)