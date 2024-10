Iodonna.it - Ospite della prima puntata in diretta su Sky giovedì 24 è Ghali

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo Audition, Bootcamp e Home Visit, comincia la fase X Factor 2024 Live Show – in partenza24 ottobre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. Primospeciale eI concorrenti selezionati dai giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli sono 12, tre per ogni squadra: 5 donne, 2 uomini, 5 gruppi. Un misto variegato di rock, pop, urban, hip-hop e tanto altro grazie proprio ai nuovi giudici e all’esperienza del veterano Agnelli.