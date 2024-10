Edoardo Bennato contro la sinistra: “Come quel Ghali…” E scoppia la polemica (Di martedì 22 ottobre 2024) Una stoccata tira l’altra. Edoardo Bennato rilascia una lunga intervista a La Stampa senza peli sulla lingua. Ripercorre la sua straordinaria carriera e butta un occhio sul presente. Non mancano le polemiche, innescate soprattutto da alcune sue affermazioni, soprattutto rivolte alla sinistra. Dice infatti: “Io la patente per fare questo mestiere l’ho avuta dalla sinistra a Civitanova Marche”. Era il ’73 quando “uscì il mio album e pensavo di avercela fatta”. Ma dopo due settimane “mi chiama il direttore della Ricordi e dice: ‘Nessuno lo compra perché la regola fondamentale di questo mestiere è la promozione. quelli della Rai hanno detto che la tua voce è sgraziata, sgradevole. Il contratto è sciolto””. A quel punto, “mi giocai l’ultima carta. Andai a Londra. Con chitarra, armonica, kazoo, tutto da solo feci dei pezzi punk. Thesocialpost.it - Edoardo Bennato contro la sinistra: “Come quel Ghali…” E scoppia la polemica Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una stoccata tira l’altra.rilascia una lunga intervista a La Stampa senza peli sulla lingua. Ripercorre la sua straordinaria carriera e butta un occhio sul presente. Non mancano le polemiche, innescate soprattutto da alcune sue affermazioni, soprattutto rivolte alla. Dice infatti: “Io la patente per fare questo mestiere l’ho avuta dallaa Civitanova Marche”. Era il ’73 quando “uscì il mio album e pensavo di avercela fatta”. Ma dopo due settimane “mi chiama il direttore della Ricordi e dice: ‘Nessuno lo compra perché la regola fondamentale di questo mestiere è la promozione.li della Rai hanno detto che la tua voce è sgraziata, sgradevole. Il contratto è sciolto””. Apunto, “mi giocai l’ultima carta. Andai a Londra. Con chitarra, armonica, kazoo, tutto da solo feci dei pezzi punk.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Ecco come usano cantanti come Ghali" : siluro di Edoardo Bennato - sinistra smascherata - Mi presentarono al direttore di Ciao 2001 che allora era il vangelo delle nuove generazioni. Tornai e mi piazzai di fronte alla Rai a cantare, da lì passavano gli addetti ai lavori. E da lì mi iscrissero a tutti i festival e raduni collettivi della sinistra. E io: 'Semplice: mi sono fatto raccomandare dalla sinistra'". (Liberoquotidiano.it)

Edoardo Bennato : “La sinistra utilizza i cantanti come Ghali per fare comizietti. Anche io fui arruolato…” - Ed eccolo, l’aneddoto sulla Festa dell’Unità? “Mi chiamò il Pci. “Lotta continua, Avanguardia operaia: c’era tutta l’intellighenzia di sinistra. La politica, ieri come oggi: “L’importante è dire quello che pensi nelle canzoni e non fare comizi, come quel Ghali, che peraltro è già meno peggio di tanti altri che fanno canzoni senza senso – almeno per me. (Secoloditalia.it)

Edoardo Bennato : “La sinistra utilizza i cantanti come Ghali per fare politica. Anche io fui arruolato…” - Ma dopo due settimane mi chiama il direttore della Ricordi e dice: ‘Nessuno lo compra perché la regola fondamentale di questo mestiere è la promozione. E andavano da quelli di sinistra: da me, De Gregori, Venditti. Una certa fazione politica utilizza questi personaggi…”. A Modena sul manifesto c’era scritto: ore 19 Edoardo Bennato, ore 21 Enrico Berlinguer. (Secoloditalia.it)