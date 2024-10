Blu Hotels: un format alla scoperta delle nuove Beuty and Wellness Experience (Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo format di eventi esclusivi con esperti del settore beauty & Wellness per offrire esperienze uniche nelle più prestigiose Spa del Gruppo In occasione della conferenza stampa che si è tenuta al Savona 18 Suites a Milano, Blu Hotels ha annunciato il lancio del nuovo format “Beauty & Wellness Experience“. Il programma, che partirà nel 2025, si concentrerà sulle ultime tendenze nel settore del benessere e della bellezza, con un’attenzione speciale verso la bellezza naturale e l’equilibrio tra corpo e mente. In linea con l’affermazione di Coco Chanel, “La bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere te stesso”, il progetto punta a promuovere un concetto di bellezza autentica e consapevole, integrando esperienze che favoriscano l’armonia interiore attraverso la cura di sé. 361magazine.com - Blu Hotels: un format alla scoperta delle nuove Beuty and Wellness Experience Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovodi eventi esclusivi con esperti del settore beauty &per offrire esperienze uniche nelle più prestigiose Spa del Gruppo In occasione della conferenza stampa che si è tenuta al Savona 18 Suites a Milano, Bluha annunciato il lancio del nuovo“Beauty &“. Il programma, che partirà nel 2025, si concentrerà sulle ultime tendenze nel settore del benessere e della bellezza, con un’attenzione speciale verso la bellezza naturale e l’equilibrio tra corpo e mente. In linea con l’affermazione di Coco Chanel, “La bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere te stesso”, il progetto punta a promuovere un concetto di bellezza autentica e consapevole, integrando esperienze che favoriscano l’armonia interiore attraverso la cura di sé.

