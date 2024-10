Adamo Dionisi, i funerali fra vip e i cori degli Irriducibili della Lazio (Di martedì 22 ottobre 2024) Volti noti del mondo del cinema e della musica, ma anche gli ultras della Lazio ai funerali di Adamo Dionisi, noto per aver interpretato il ruolo del boss sinti Manfredi Anacleti nella serie tv ‘Suburra’. L’attore, che aveva iniziato a recitare in carcere – era stato arrestato nel 2001 per una vicenda di droga e aveva scontato pienamente la pena -, è morto due giorni fa. Un addio, quello ad Adamo Dionisi, che ha riunito i due mondi, le due grandi passioni che hanno caratterizzato la sua vita. Da un lato il mondo del cinema e della musica – ai funerali a Santa Maria in Trastevere sono arrivati Pietro Castellitto, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Tommaso Zanello in arte Er Piotta – dall’altro quello del calcio. Adamo Dionisi, infatti, è stato fino all’inizio degli anni Duemila il capo degli Irriducibili della Lazio. Quotidiano.net - Adamo Dionisi, i funerali fra vip e i cori degli Irriducibili della Lazio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Volti noti del mondo del cinema emusica, ma anche gli ultrasaidi, noto per aver interpretato il ruolo del boss sinti Manfredi Anacleti nella serie tv ‘Suburra’. L’attore, che aveva iniziato a recitare in carcere – era stato arrestato nel 2001 per una vicenda di droga e aveva scontato pienamente la pena -, è morto due giorni fa. Un addio, quello ad, che ha riunito i due mondi, le due grandi passioni che hanno caratterizzato la sua vita. Da un lato il mondo del cinema emusica – aia Santa Maria in Trastevere sono arrivati Pietro Castellitto, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Tommaso Zanello in arte Er Piotta – dall’altro quello del calcio., infatti, è stato fino all’inizioanni Duemila il capo

Adamo Dionisi - oggi i funerali del noto attore : l’addio di attori e registi fra i cori degli Irriducibili della Lazio - Tra i presenti si sono distinti volti noti del cinema italiano, che hanno reso omaggio a un artista dalla carriera segnata da grandi interpretazioni e da un passato burrascoso, che ha saputo trasformare in forza per il suo percorso artistico. Nel 2014, il regista Abel Ferrara lo ha scelto per interpretare una guida napoletana nel film biografico Pasolini. (Superguidatv.it)

Adamo Dionisi : morto a 59 l’attore interprete del boss Manfredi Anacleti di Suburra - Tra le varie serie tv ha lavorato anche in Rocco Schiavone, ed è apparso in un cameo nel cortometraggio Marcello di Maurizio Lombardi. Dionisi è nato a Roma il 30 settembre 1965, ed è stato uno dei capi degli ultrà della Lazio, e nel 2001 è finito in carcere per droga. Oltre che in Suburra, Adamo Dionisi ha recitato anche in diversi altri film: Brutti e Cattivi, Dogman, Morrison, Enea ... (Nerdpool.it)

Addio ad Adamo Dionisi : la scomparsa dell’attore di Suburra - I suoi fan e colleghi lo ricorderanno come un uomo dal grande talento, che ha saputo trasformare le difficoltà in forza e passione per il proprio mestiere. Secondo le prime indiscrezioni, l’attore sarebbe morto a causa di un “turbo cancro”, una malattia molto aggressiva che lo ha portato via in poco tempo. (Velvetmag.it)