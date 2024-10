A Cuba continuano i blackout, ma per il Tg3 il buio è l'occasione per una romantica rumba (Di martedì 22 ottobre 2024) La rete nazionale è crollata per la prima volta venerdì, con la chiusura della più grande centrale elettrica dell’isola, e a allora i blackout sono continui: 10 milioni di Cubani sono al bu Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - A Cuba continuano i blackout, ma per il Tg3 il buio è l'occasione per una romantica rumba Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La rete nazionale è crollata per la prima volta venerdì, con la chiusura della più grande centrale elettrica dell’isola, e a allora isono continui: 10 milioni dini sono al bu Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

