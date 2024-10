Unifil: “Esercito Israele ha distrutto nostra torre di osservazione” (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Unifil accusa oggi Israele di aver “deliberatamente demolito” una loro torre di controllo. “Hanno usato un bulldozer delle Idf per sfondare anche recinzione perimetrale di una postazione delle Nazioni Unite a Marwahin” scrive in una nota. “E’ importante restare, ancora più oggi di prima, monitorare la situazione, anche assistere e aiutare la popolazione civile, ma Imolaoggi.it - Unifil: “Esercito Israele ha distrutto nostra torre di osservazione” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’accusa oggidi aver “deliberatamente demolito” una lorodi controllo. “Hanno usato un bulldozer delle Idf per sfondare anche recinzione perimetrale di una postazione delle Nazioni Unite a Marwahin” scrive in una nota. “E’ importante restare, ancora più oggi di prima, monitorare la situazione, anche assistere e aiutare la popolazione civile, ma

