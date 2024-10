Lanazione.it - Pulci, in trentamila al Palaffari. Ex rocker vende i cimeli di viaggio. E il Calcit riscopre le sue radici

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tutto ciò che non si trova, qui c’è. È la formula, non magica, ma reale che spinge ill Mercatino delle, un transatlantico di oggetti vintage, ciascuno con una storia. Così al, mentre in piazza San Jacopo i "cappellini gialli" delmettono in piazza la mercanzia raccolta nel porta a porta e nelle mille donazioni degli aretini. Si lavora, senza sosta, per garantire cure domiciliari a chi combatte con la malattia. Due flash di un fine settimana da sold out in città. All’appuntamento con il fascino della scoperta per i più giovani o della ri-scoperta per chi ha qualche anno in più sulle spalle e nel cuore ricordi, momenti, pezzi di vita vissuta intrecciati ai testimoni di generazioni. Che la squadra capitanata da Silvia Ciarpaglini custodisce per diffonderne cultura e valori. Custodi della memoria.