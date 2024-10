Ilgiorno.it - Noviglio, gli studenti protestano: “Autobus a singhiozzo e troppo pieni”

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Milano), 21 ottobre 2024 - Viaggio nell'inferno quotidiano dei pendolari. Corse cancellate, altre saltate,lasciati a piedi. Come ogni anno, quando entrano a pieno regime tutte le scuole si iniziano a registrare i disagi dei pendolari che provengono dai comuni del Sud Milano, in particolar modo da quelli che risiedono a confine con la provincia pavese. Segnalazioni e proteste vanno avanti da oltre un mese. Il problema riguarda, ma anche Binasco Lacchiarella, Casarile, Besate, Rosate, Motta Visconti e tante altre città. Questa mattina il disagio maggiore è stato espresso dagliper la soppressione dell'delle 6,50, che è stato cancellato definitivamente. Inoltre, le linee sempre “cariche” e sovraffollate fanno sì che i ragazzi pendolari rimangano a terra per l’impossibilità di salire sul mezzo.