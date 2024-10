Maternità surrogata, per Roccella anche il “medico deve segnalare i casi di violazione”. L’ordine smentisce: “Esonerati dalla denuncia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per la ministra Eugenia Roccella “anche il medico dovrà segnalare i casi di violazione della legge sulla Maternità surrogata alla Procura”. Una richiesta che la titolare del dicastero per la Famiglia ha detto a Tagadà su La7 e che ha provocato la dura reazione del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli: “Il medico ha il dovere di curare”. E non di denunciare. “Che il medico”, ha spiegato Anelli, “sia esonerato dall’obbligo di denuncia nei confronti del proprio paziente lo si desume anche dal capoverso dell’articolo 365 del Codice penale che esime il medico da tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Ilfattoquotidiano.it - Maternità surrogata, per Roccella anche il “medico deve segnalare i casi di violazione”. L’ordine smentisce: “Esonerati dalla denuncia” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per la ministra Eugeniaildovràdidella legge sullaalla Procura”. Una richiesta che la titolare del dicastero per la Famiglia ha detto a Tagadà su La7 e che ha provocato la dura reazione del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli: “Ilha il dovere di curare”. E non dire. “Che il”, ha spiegato Anelli, “sia esonerato dall’obbligo dinei confronti del proprio paziente lo si desumedal capoverso dell’articolo 365 del Codice penale che esime ilda tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maternità surrogata - Roccella : “Anche il medico deve segnalare i casi di Gpa” - A dirlo è stata la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, tornando a parlare della gestazione per altri, a distanza di pochi giorni dall'approvazione in Senato della legge che rende la Gpa un reato universale. Il medico, così come il pubblico ufficiale, “è tenuto a segnalare” alla Procura i casi di “sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata". (Tg24.sky.it)

Roccella : «I medici devono segnalare i casi di maternità surrogata». Ma l'ordine risponde : «Il nostro dovere è curare» - Scontro tra i medici e la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella. Il tema è la maternità surrogata, che la scorsa settimana è diventata... (Ilmessaggero.it)

Maternità surrogata - la stoccata della Littizzetto : "Cara Meloni - lo sai che dovresti mettere in galera il tuo amico Elon Musk?" - L'argomento è quello della settimana: la Gpa che è diventata reato universale: "Meloni, sai che il tuo amico Musk ha avuto ben due figli con la maternità surrogata? Quindi spiegami, l'utero in a. . Come ogni domenica sera, Luciana Littizzetto ha letto la sua "letterina" aperta, questa volta indirizzata alla Premier Giorgia Meloni. (Milleunadonna.it)