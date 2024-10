Magic: The Gathering X Marvel – Rivelate le carte Secret Lair (Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante un panel tenutosi a New York Comic Con, Wizards of the Coast ha mostrato in anteprima le prime carte nate dalla collaborazione con Marvel, che saranno rese disponibili tramite un Super Drop Secret Lair disponibile dal 4 novembre. Il Superdrop include le carte di Capitan America, Black Panther, Iron Man, Wolverine e Tempesta. Questo è solo l’inizio della collaborazione. Hasbro continuerà ad offrire ai giocatori nuovi modi per esprimere il proprio fandom Marvel attraverso la collezione di prodotti crossover di Magic: The Gathering Mondi Altrove. Il primo booster tentpole di Magic sarà basato su Spider-Man e uscirà nel 2025. Nerdpool.it - Magic: The Gathering X Marvel – Rivelate le carte Secret Lair Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante un panel tenutosi a New York Comic Con, Wizards of the Coast ha mostrato in anteprima le primenate dalla collaborazione con, che saranno rese disponibili tramite un Super Dropdisponibile dal 4 novembre. Il Superdrop include ledi Capitan America, Black Panther, Iron Man, Wolverine e Tempesta. Questo è solo l’inizio della collaborazione. Hasbro continuerà ad offrire ai giocatori nuovi modi per esprimere il proprio fandomattraverso la collezione di prodotti crossover di: TheMondi Altrove. Il primo booster tentpole disarà basato su Spider-Man e uscirà nel 2025.

