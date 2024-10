LIVE Arnaldi-Goffin 7-6, 3-6, 2-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: troppi errori nel terzo set, azzurro eliminato. Goffin agli ottavi (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Vittoria Goffin. Altro errore di Arnaldi, lungo il suo rovescio. Il belga stende l’azzurro in tre set: 7-6, 3-6, 2-6. 40-0 Out la soluzione di Arnaldi, triplo match point Goffin. 30-0 Lungo anche il diritto incrociato di Matteo. 15-0 Out la risposta di Arnaldi. 2-5 Game Goffin, super risposta di diritto. Il belga servirà per il match. 15-40 Crolla Arnaldi, lungo il suo diritto. 15-30 Lungo il tentativo profondo di Goffin. 0-30 Out il diritto incrociato sporcato dal nastro. 9 punti di fila per il classe 1990. 0-15 Super risposta Goffin con traiettoria centrale, forte. 2-4 Game Goffin che consolida il vantaggio sulla risposta alta di Arnaldi, in rovescio. Si fa dura ora! 40-0 Palla corta vincente del belga. 30-0 Lungo anche il rovescio del sanremese. 15-0 Out il lungo linea diritto di Arnaldi. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin 7-6, 3-6, 2-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: troppi errori nel terzo set, azzurro eliminato. Goffin agli ottavi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6 Vittoria. Altro errore di, lungo il suo rovescio. Il belga stende l’in tre set: 7-6, 3-6, 2-6. 40-0 Out la soluzione di, triplo match point. 30-0 Lungo anche il diritto incrociato di Matteo. 15-0 Out la risposta di. 2-5 Game, super risposta di diritto. Il belga servirà per il match. 15-40 Crolla, lungo il suo diritto. 15-30 Lungo il tentativo profondo di. 0-30 Out il diritto incrociato sporcato dal nastro. 9 punti di fila per il classe 1990. 0-15 Super rispostacon traiettoria centrale, forte. 2-4 Gameche consolida il vantaggio sulla risposta alta di, in rovescio. Si fa dura ora! 40-0 Palla corta vincente del belga. 30-0 Lungo anche il rovescio del sanremese. 15-0 Out il lungo linea diritto di

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 3-6 - 2-1 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : terzo set in corso - incontro aperto - 30-15 Non passa il tentativo di recupero di Arnaldi su Goffin che non casca sulla palla corta del sanremese. Inizio difficile per l’unico italiano in campo a Basilea, contro Goffin che ben conosce questo torneo. 0-15 Passante che termina out per Arnaldi. 1-1 Game Goffin sul rovescio in back mal calibrato da Arnaldi. (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 3-6 2-2 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - La sensazione è comunque che l’azzurro sia in grado di padroneggiare il proprio destino. PRIMO SET – Bel pallonetto del sanremese, 15-40 e due chance di controbreak! PRIMO SET – A zero Arnaldi prova a ricostruire questo set. PRIMO SET – Ulteriore palla break per Goffin ai vantaggi. SECONDO SET – Sale fino al 30-30 Arnaldi! Occasione d’oro. (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 3-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : secondo set al belga - incontro aperto - Chance Goffin ora. 0-15 Out il diritto profondo di Goffin che perde il primo punto al servizio. 15-30 Lungo scambio ad Arnaldi che apre il diritto e chiama all’errore di rovescio incrociato Goffin. In palio quest’oggi il pass per gli ottavi, chi avanza se la vedrà con uno tra il francese Humbert e lo svizzero Kym per un futuro accesso ai quarti. (Oasport.it)