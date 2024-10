La sicurezza stradale: il progetto Sara Safe Factor arriva ad Avellino per sensibilizzare i giovani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il rispetto delle regole è fondamentale sia in pista che sulla strada, e questa è una verità che Andrea Montermini, campione automobilistico, sottolinea da oltre dieci anni attraverso il progetto Sara Safe Factor. Questo programma educativo, dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale, si rivolge in particolare agli studenti che si accingono a ottenere la patente. Fino ad oggi, Montermini ha avuto l’opportunità di incontrare oltre 135.000 giovani, sottolineando l’importanza cruciale del rispetto del Codice della Strada. Il progetto Sara Safe Factor: missione di sicurezza stradale Il Sara Safe Factor è un’iniziativa promossa da Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia , in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Avellino. Gaeta.it - La sicurezza stradale: il progetto Sara Safe Factor arriva ad Avellino per sensibilizzare i giovani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il rispetto delle regole è fondamentale sia in pista che sulla strada, e questa è una verità che Andrea Montermini, campione automobilistico, sottolinea da oltre dieci anni attraverso il. Questo programma educativo, dedicato allae all’educazione, si rivolge in particolare agli studenti che si accingono a ottenere la patente. Fino ad oggi, Montermini ha avuto l’opportunità di incontrare oltre 135.000, sottolineando l’importanza cruciale del rispetto del Codice della Strada. Il: missione diIlè un’iniziativa promossa daAssicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia , in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di

