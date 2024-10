Giugliano sul tetto del mondo, lo chef Errichiello trionfa a Los Angeles (Di lunedì 21 ottobre 2024) Los Angeles. chef Domenico Errichiello trionfa negli Stati Uniti al campionato mondiale di cucina internazionale. “Sono ancora incredulo di questa grandissima vittoria. Questa volta è stato veramente difficile riuscire a confrontarmi con colleghi di altre nazioni, ma alla fine l’Italia con la sua cucina trionfa sempre”. Sono le parole utilizzate dal professionista giuglianese per annunciare L'articolo Giugliano sul tetto del mondo, lo chef Errichiello trionfa a Los Angeles Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano sul tetto del mondo, lo chef Errichiello trionfa a Los Angeles Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) LosDomeniconegli Stati Uniti al campionato mondiale di cucina internazionale. “Sono ancora incredulo di questa grandissima vittoria. Questa volta è stato veramente difficile riuscire a confrontarmi con colleghi di altre nazioni, ma alla fine l’Italia con la sua cucinasempre”. Sono le parole utilizzate dal professionista giuglianese per annunciare L'articolosuldel, loa LosTeleclubitalia.

