Festa in piazza a Sabaudia per Halloween (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre su Sabaudia calerà un’atmosfera gioiosamente spettrale: tra zucche, ragnatele e scenografie a tema, si festeggerà insieme Halloween con una Festa per adulti e bambini totalmente gratuita.Il Comune di Sabaudia in collaborazione con l’associazione Pandora propone musica dal Latinatoday.it - Festa in piazza a Sabaudia per Halloween Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre sucalerà un’atmosfera gioiosamente spettrale: tra zucche, ragnatele e scenografie a tema, si festeggerà insiemecon unaper adulti e bambini totalmente gratuita.Il Comune diin collaborazione con l’associazione Pandora propone musica dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sabaudia - una grande festa per salutare l’estate - Il tributo a Renato Zero, icona inimitabile del panorama musicale italiano, chiamerà a raccolta tutti i ‘sorcini’. E ancora, una performance rock d’eccezione: un’arpa che urla il suo rock in un linguaggio che non abbiamo mai sentito, che ci sfiderà a riscoprire cosa davvero può essere la musica. Anzi, con una festa che suona come un grido di battaglia: l’estate non è finita. (Ilfaroonline.it)