Empoli-Napoli, Spinazzola non ha convinto: arriva la bocciatura (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non ha convinto la prestazione di Leonardo Spinazzola durante la partita tra Empoli e Napoli. La bocciatura del noto quotidiano è netta. Non si può certo dire che il Napoli abbia brillanto nella sfida giocata ieri al Castellani contro l'Empoli: la squadra di D'Aversa è scesa bene in campo, riuscendo ad imporre il proprio gioco ed arrivando a mettere in difficoltà gli azzurri in più di un'occasione. Merito dell'ottimo lavoro fatto dai toscani nel preparare la partite, complice un Napoli che non si è espresso al meglio sotto il punto di vista fisico e mentale. Tra gli azzurri c'è chi ha fatto meglio ma anche chi è stato deficitario rispetto alla media della squadra: Leonardo Spiazzola, ad esempio, è stato uno dei più criticati nelle ultime ore.

“Basta rigorini!” : scoppia la polemica in diretta dopo Empoli-Napoli - Rigore Napoli, la polemica in diretta con Riccardo Trevisani Il classico ‘step in foot’ che ieri ha portato al rigore del Napoli, secondo alcuni sarebbe stato non particolarmente evidente ieri al Castellani, al punto da portare alcuni a definire ‘rigorino’ quello concesso ieri alla squadra di Antonio Conte. (Spazionapoli.it)

Empoli-Napoli affidata ad Abisso : l’analisi di Iannanto - Giusto il fischio di Abisso. Abisso fischi direttamente senza l’ausilio della tecnologia. 43º Colombo lotta in area azzurra, ma stende Buongiorno. Fischio generoso per l’Empoli. Giusto il fischio. 27º Gilmour mette giù Colombo in fase di recupero. Giusto il fischio. Qualche fischio un po’ generoso e qualche altro mancante, ma nessuno di questi rischia di condizionare la gara. (Terzotemponapoli.com)

Empoli-Napoli - Lukaku non convince : i voti dei quotidiani - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, non ha convinto durante la sfida di campionato di ieri contro l’Empoli. Ieri pomeriggio Napoli ha portato a casa una … L'articolo Empoli-Napoli, Lukaku non convince: i voti dei quotidiani proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)