Donnarumma la proposta di matrimonio ad Alessia nella città dell’amore – Video

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – GigioElefante si sposano. Lada sogno con vista Torre Eiffel è stata condivisa sul profilo social della coppia: “È questa la vita reale?”, ha scritto, incredula, la futura sposa a corredo delha fatto il grande passo e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo e per farlo ha scelto come sfondo la, Parigi, in cui il calciatore vive ormai da tempo in compagnia della sua amata e del loro primo figlio, Leo, nato lo scorso 13 settembre. A poche settimane dall’arrivo del primogenito, Gigi Donnarunna eElefante sono pronti per sposarsi. Laarriva adesso, ma i due stanno insieme dal 2016. Lui calciatore portiere del Paris Saint -Germain e della nazionale italiana, lei interior designer.