Cito eletto nel board di Taekwondo Humanitarian Foundation

"L'impegno mio e della Fita sarà sempre a favore della pace e dell'inclusione", le sue parole ROMA - Oggi a Losanna si è svolta l'assemblea della Taekwondo Humanitarian Foundation (THF), la fondazione umanitaria della World Taekwondo, impegnata dal 2016 in progetti che promuovono la pace e l'inclusi

Cito eletto nel board della taekwondo humanitarian foundation - Il presidente della federazione italiana taekwondo, Angelo Cito, è stato eletto all'unanimità nel board della taekwondo humanitarian foundation (Thf), fino al 2026, come riconoscimento del suo contrib ... (ansa.it)

