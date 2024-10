Sinner, show al Six Kings Slam: prima in campo, poi al microfono – Video (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner dà spettacolo in campo e fuori a Riad. prima vince il ricchissimo Six Kingls Slam, il torneo d'esibizione che gli regala 6 milioni di dollari con la vittoria contro Carlos Alcaraz, poi offre il meglio del proprio repertorio al microfono. Si comincia con l'intervista con Bjorn Borg, impressionato dal livello costante L'articolo Sinner, show al Six Kings Slam: prima in campo, poi al microfono – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikdà spettacolo ine fuori a Riad.vince il ricchissimo Six Kingls, il torneo d'esibizione che gli regala 6 milioni di dollari con la vittoria contro Carlos Alcaraz, poi offre il meglio del proprio repertorio al. Si comincia con l'intervista con Bjorn Borg, impressionato dal livello costante L'articoloal Sixin, poi alproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Sinner trionfa al Six Kings Slam su Alcaraz : “La nostra rivalità è un mix di tutto. Felice della vittoria” - tv. Ha ottenuto la vittoria nella prestigiosa competizione e anche un assegno di premio di sei milioni di dollari. Foto: Instagram @janniksin ilfaroonline. Finora i nostri sono sempre stati bei match, speriamo di andare avanti così” ha concluso in seguito, ancora Sinner, che ha ringraziato “tutti quelli che hanno reso possibile questo evento”. (Ilfaroonline.it)

Six Kings Slam - Jannik Sinner festeggia con Stefano Pioli (FOTO) - C’è anche Stefano Pioli a congratularsi con il numero uno al mondo e il suo team dopo la cerimonia di premiazione. E chissà che non si sia accennato al Milan, in quelle battute tra i due, con Jannik che è grande tifoso rossonero. Sinner ? Pioli ??Jannik festeggia a Riyadh con l'ex allenatore del Milan ?#Sinner #SixKingsSlam #DAZN pic. (Sportface.it)

Ex Milan - Pioli festeggia con Sinner la vittoria del Six Kings Slam. E Bonaventura fa il "raccattapalle" VIDEO - C`era anche un grande appassionato di tennis – quando il calcio non assorbe completamente le sue giornate – ed ex allenatore del... (Calciomercato.com)