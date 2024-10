Zonawrestling.net - Michael Cole firma contratto a lungo termine con la WWE:”Sento ancora di avere molto da dare”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di domenica 20 ottobre 2024)ha vissuto momenti unici durante la sua lunga carriera in WWE. Si è guadagnato un grande rispetto per la sua dedizione per gli anni di servizio nella compagnia. Di recente,ha confermato di averto uncon la WWE, assicurandosi la sua presenza continua come una delle voci principali della compagnia di Stamford.è stato una pietra miliare del team di commento della WWE sin dal suo ingresso nella compagnia nel 1997. È rapidamente salito alla ribalta, diventando l’annunciatore principale nel 1998, sostituendo Jim Ross a WWE Raw. Quando SmackDown è stato lanciato nel 1999,è diventato la voce del brand blu, e i suoi commenti sono diventati iconici tra i fan del wrestling.