Grande Fratello, Nikita Pelizon ci va giù pesante contro Lorenzo Spolverato: "Comportamenti proprio brutti, per me dovrebbe già essere fuori perché…" (Di domenica 20 ottobre 2024) Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha giudicato il comportamento di Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena Prestes. Ai microfoni di Non Succederà Più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli su Radio Radio, l'ex Vippona ha commentato le ultime vicende nella Casa del Grande Fratello che hanno visto protagonisti gli inquilini Helena e Lorenzo. Nel corso della settima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini la modella, dopo aver assistito ai litigi tra Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo, ha detto a quest'ultimo (per il quale provava un sentimento che andava al di là dell'amicizia) di non voler avere più a che fare con lui dato il suo palese interesse per Shaila. Successivamente, Lorenzo ha ammesso di essere interessato ad Helena e di aver messo un "pietrone sopra" al rapporto con Shaila.

Grande Fratello 25 - scarsa igiene nella casa e la diretta viene sospesa nella notte : il motivo - Anche nell’edizione del 2023 si è verificato un episodio simile, con Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese protagonisti di una caccia improvvisata. Ebbene sì perché solo qualche giorno fa, alcuni concorrenti hanno segnalato la presenza di un topo in casa. Sì, là in fondo”. Diversi concorrenti sono stati chiamati in confessionale per una comunicazione che hanno poi riferito agli altri compagni ... (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - Shaila Gatta su Javier Martinez : “Ho fatto la mia scelta - ma non gli ho giurato amore eterno!” - (Di nuovo) Retrofront per Shaila Gatta? Nei giorni scorsi l’ex velina di Striscia la Notizia dopo settimane di pseudo triangolo, tentennamenti e ri-avvicinamenti aveva fatto la sua scelta, come nelle migliori (o peggiori) puntate di Uomini e Donne: l’uomo che avrebbe voluto continuare a conoscere nella Casa del Grande Fratello sarebbe stato Javier Martinez. (Isaechia.it)

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato gioca con Helena Prestes ma c’è chi invoca la squalifica : ecco perché - qualcuno fu squalificato due anni fa per questo dove sta l’#fuorilorenzo ????? pic. com/bY7yZ2U5MZ — vale (@avonsbusker) October 19, 2024 questo squilibrato malato di merda deve uscire mi fa vomitare pic. twitter. In una delle clip che ha iniziato a fare il giro del web si vede il gieffino rincorrere Helena Prestes e scherzare e giocare con lei. (Isaechia.it)