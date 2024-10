.com - Sinner e il caso doping, attesa per la decisione del Tas. Abodi: “Ha già dimostrato innocenza”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel 2024 da incorniciare di Jannik, aspettando le Finals di Torino, c’è ancora da sciogliere il. Il tennista azzurro era stato trovato positivo, a marzo scorso, a causa di una contaminazione da Clostebol, ma era stato poi scagionato da un processo condotto dall’Itia (International Tennis Integrity Agency). La Wada però, ovvero l’Agenzia mondiale anti, ha fatto ricorso al Tas , chiedendo da uno a due anni di squalifica. L’intenzione è quella di dimostrare non l’uso intenzionale del cicatrizzante incriminato, bensì stabilire una responsabilità parziale di, che secondo la Wada sarebbe colpevole del comportamento negligente e non corretto del proprio staff, in particolare dell’ex preparatore Ferrara e soprattutto dell’ex fisioterapista Naldi, entrambi allontanati in seguito allo scoppio del