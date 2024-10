Meteo, in arrivo forti temporali. E tornano pure le nevicate (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Trentino dovrà ancora fare i conti col maltempo. Infatti, come comunicano Provincia e Meteotrentino un vortice depressionario interesserà l’Italia oggi 19 ottobre e domani, domenica 20, determinando precipitazioni localmente abbondanti. Il fenomeno sarà particolarmente intenso in Emilia Trentotoday.it - Meteo, in arrivo forti temporali. E tornano pure le nevicate Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Trentino dovrà ancora fare i conti col maltempo. Infatti, come comunicano Provincia etrentino un vortice depressionario interesserà l’Italia oggi 19 ottobre e domani, domenica 20, determinando precipitazioni localmente abbondanti. Il fenomeno sarà particolarmente intenso in Emilia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo in peggioramento - temporali in arrivo sabato : allerta gialla per rischio idrogeologico in tutte le Marche - Alla luce delle previsioni che indicano la giornata di domani come “caratterizzata da precipitazioni diffuse e persistenti”, che localmente potranno assumere anche caratteri di rovescio o temporale intenso, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta di colore giallo per l’intera... (Anconatoday.it)

Forti piogge in arrivo nel Catanese : allerta meteo arancione per la giornata di sabato - Allerta meteo arancione per domani sui settori occidentali, centro-meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a elevati e da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Lo si legge nel... (Cataniatoday.it)

Maltempo in arrivo : precipitazioni e allerta meteo in tutta Italia nelle prossime ore - Le previsioni meteorologiche indicano un incremento significativo delle precipitazioni e dei temporali, che colpiranno la maggior parte delle regioni italiane. Dettagli sulle aree colpite e fenomeni attesi A partire dalla serata di venerdì 18 ottobre, le precipitazioni diffuse interesseranno regioni come Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, dove i temporali potrebbero ... (Gaeta.it)