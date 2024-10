Legnano, apre il luna park e scattano le misure di sicurezza: vietati i superalcolici e massimo 3.500 accessi (Di sabato 19 ottobre 2024) Legnano – Ci siamo. Con il “taglio del nastro” e l’apertura al pubblico delle prime attrazioni nella giornata di oggi prende il via il mese di permanenza del luna park in città nella abituale collocazione di piazza Primo Maggio e, come da tradizione, oltre al divertimento ci sarà da mettere in conto anche l’intensificarsi delle misure di sicurezza, soprattutto dopo che, lo scorso anno, bande di giovani avevano identificato proprio in questa zona il ring designato per i loro scontri. Per questo motivo sono parecchie le ordinanze firmate dal sindaco Lorenzo Radice, con validità da oggi e fino a domenica 17 novembre, molte delle quali dipendenti dall’aspetto sicurezza. Ilgiorno.it - Legnano, apre il luna park e scattano le misure di sicurezza: vietati i superalcolici e massimo 3.500 accessi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024)– Ci siamo. Con il “taglio del nastro” e l’apertura al pubblico delle prime attrazioni nella giornata di oggi prende il via il mese di permanenza delin città nella abituale collocazione di piazza Primo Maggio e, come da tradizione, oltre al divertimento ci sarà da mettere in conto anche l’intensificarsi delledi, soprattutto dopo che, lo scorso anno, bande di giovani avevano identificato proprio in questa zona il ring designato per i loro scontri. Per questo motivo sono parecchie le ordinanze firmate dal sindaco Lorenzo Radice, con validità da oggi e fino a domenica 17 novembre, molte delle quali dipendenti dall’aspetto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

No al Luna Park centro storico - i residenti tornano a protestare in piazza - Non è la prima volta che scendono in piazza. Già in passato la Rete di associazioni per una città vivibile (Racv), un network composto da una ventina di comitati locali, si era mobilitata per contestare il dilagare di dehors e tavolini nelle strade del centro. Tornano a farlo, allargando il... (Romatoday.it)

Luna park - street food e bancarelle : festa a Lissone - Torna a Lissone l'appuntamento con la sagra. La festa del paese quest'anno è in programma nel weekend da venerdì 18 a lunedì 21 ottobre. La tradizionale sagra cittadina vedrà la presenza di tante bancarelle, stand per degustazioni e street food che animeranno l'area tra via Volturno e via dei... (Monzatoday.it)

Umbria - quindicenne accoltellato e rapinato al luna park - Un ragazzo di 15 ani è stato accoltellato, picchiato e rapinato da due coetanei ai “Baracconi” a Perugia. A scatenare sarebbe stata la gelosia di uno dei due aggressori dopo aver visto il giovane con una ragazza. L’episodio è avvenuto a Pian di Massiano sabato, poche ore dopo l’apertura del... (Ternitoday.it)