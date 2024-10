Diretta Sprint Race MotoGp Australia oggi: la gara live (Di sabato 19 ottobre 2024) Ora è davvero vietato sbagliare. Parte in Australia il rush finale del Mondiale di MotoGp: i rivali per il titolo Jorge Martin e Pecco Bagnaia sono pronti a una sfida elettrizzante. Il divario in classifica, dieci punti, a favore dello spagnolo è minimo: per entrambi, quindi, i margini di errore sono ridottissimi. La prima sfida di questa volata iridata è la Sprint Race del Gp di Australia, sul circuito di Phillip Island. MotoGp Sprint Race Australia live Sport.quotidiano.net - Diretta Sprint Race MotoGp Australia oggi: la gara live Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ora è davvero vietato sbagliare. Parte inil rush finale del Mondiale di: i rivali per il titolo Jorge Martin e Pecco Bagnaia sono pronti a una sfida elettrizzante. Il divario in classifica, dieci punti, a favore dello spagnolo è minimo: per entrambi, quindi, i margini di errore sono ridottissimi. La prima sfida di questa volata iridata è ladel Gp di, sul circuito di Phillip Island.

MotoGp : Australia; Jorge Martin in pole per sprint e Gp - Gli italiani Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia (Ducati), che è a dieci punti da Martin nella classifica di campionato, hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il quinto tempo. . Il pilota della Ducati-Pramac, attualmente leader del mondiale, ha preceduto di oltre mezzo secondo il portacolori della Ducati-Gresini. (Quotidiano.net)

MotoGP - Jorge Martin firma una pole clamorosa nel GP d’Australia. Prima fila spagnola - Bagnaia insegue - Prova di forza straordinaria per Jorge Martin, che si prende la pole position del GP d’Australia grazie ad un giro semplicemente clamoroso. Completa la Top-10 l’altra Ducati di Enea Bastianini (+2. Un ottima qualifica quella del pilota del Team VR46, che è riuscito anche a migliorarsi nell’ultimo giro, prendendosi la seconda fila. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin pole clamorosa davanti a Marquez - solo 5° Bagnaia. Alle 6.00 la Sprint Race - 01. 059 341. 01. 604 con 450 millesimi su Bagnaia e 474 sul fratello Marc. 940! -7 minuti: Luca Marini con le slick vola in vetta in 1:33. Vedremo come proseguirà la sessione del campione del mondo… 01. 099 0. Tutti gli altri oltre il secondo… 01. 528 21 24 0. 576 20 24 0. 30 Jorge Martin torna in decima posizione a 1. (Oasport.it)