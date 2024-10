Supply chain agroalimentare: scopriamo quando ricorrere alla gestione a temperatura controllata (Di venerdì 18 ottobre 2024) La corretta gestione della Supply chain agroalimentare è fondamentale per fare in modo che i prodotti mantengano inalterate le loro proprietà organolettiche dallo stabilimento di produzione ai punti vendita della piccola e grande distribuzione. Per svolgere ogni attività al meglio è importante tenere conto delle specifiche caratteristiche e necessità dei diversi tipi di alimenti. In Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) La correttadellaè fondamentale per fare in modo che i prodotti mantengano inalterate le loro proprietà organolettiche dallo stabilimento di produzione ai punti vendita della piccola e grande distribuzione. Per svolgere ogni attività al meglio è importante tenere conto delle specifiche caratteristiche e necessità dei diversi tipi di alimenti. In

Riassunto : Kinaxis nominata come azienda Customers’ Choice nella ricerca di Gartner® Voice of the Customer for Supply Chain Planning Solutions del 2024 - L’azienda ha ricevuto un punteggio di 4,8 su 5 per le capacità del prodotto, un 4,5 per il servizio clienti e un 4,6 per l’esperienza utenti complessiva, registrando un notevole 93% di clienti pronti a consigliare Kinaxis. (TSX:KXS), leader globale nell’ambito dell’orchestrazione della catena logistica end-to-end, è stato inserito tra le Customer’s Choice for Supply Chain Planning Solutions nel ... (Seriea24.it)

Eni : Supply Chain Day - focus su competitività - 000 realtà fra rappresentanti istituzionali, grandi imprese, PMI e startup. È stato l’evento conclusivo di una serie di incontri con le imprese dei principali siti produttivi, che ha riunito più di 10. ROMA (ITALPRESS) – Il tema della competitività è stato al centro dell’Eni Supply Chain Day 2024, che si è svolto al Complesso del Gazometro di Roma Ostiense. (Unlimitednews.it)

Riassunto : Kinaxis rafforza le operazioni di supply chain di Ono Pharmaceutical - per promuovere l’orchestrazione della visibilità e trasparenza complete all’interno della sua supply chain globale. (TSX:KXS), leader globale nell’ambito dell’orchestrazione della supply chain end-to-end, ha annunciato oggi l’adozione di Kinaxis da parte di Ono Pharmaceutical Co. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è ... (Seriea24.it)