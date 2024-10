Sonia Bruganelli: «Sì, sono stata arrogante. Ma sono riconoscente a Paolo Bonolis» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sonia Bruganelli è la concorrente più criticata di Ballando con le stelle. E dell’ex marito Paolo dice che «nella mia vita professionale avevo a fianco un uomo importante ma volevo che il mio lavoro fosse riconosciuto. Così, quando dicevano di me che decidevo tutto anche per Paolo, in parte mi è piaciuto». E spiega: «Ho iniziato a lavorare nel mondo, molto maschile, delle produzioni tv a 24 anni. A 50 mi ritrovo con una corazza». Anche se qualche errore se lo rimprovera: «Uno poi va in analisi e sì, dico che sono stata arrogante. Il male non l’ho fatto agli altri, ma a me. Con quell’atteggiamento tentavo di esorcizzare un dolore che provavo io, mostrando un lato forte di me», spiega oggi al Corriere della Sera. Il fastidio Bruganelli vorrebbe capire «cosa dà fastidio. È un’esperienza diversa, mi ci butto col mio corpo normale, meno abituato alla fatica e lontano dai canoni tv. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024)è la concorrente più criticata di Ballando con le stelle. E dell’ex maritodice che «nella mia vita professionale avevo a fianco un uomo importante ma volevo che il mio lavoro fosse riconosciuto. Così, quando dicevano di me che decidevo tutto anche per, in parte mi è piaciuto». E spiega: «Ho iniziato a lavorare nel mondo, molto maschile, delle produzioni tv a 24 anni. A 50 mi ritrovo con una corazza». Anche se qualche errore se lo rimprovera: «Uno poi va in analisi e sì, dico che. Il male non l’ho fatto agli altri, ma a me. Con quell’atteggiamento tentavo di esorcizzare un dolore che provavo io, mostrando un lato forte di me», spiega oggi al Corriere della Sera. Il fastidiovorrebbe capire «cosa dà fastidio. È un’esperienza diversa, mi ci butto col mio corpo normale, meno abituato alla fatica e lontano dai canoni tv.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonia Bruganelli - il supporto da parte di Paolo Bonolis : “Le scelte degli adulti sono una cosa…” - In questi ultimi giorni, Sonia Bruganelli è costantemente al centro delle polemiche per via di alcune sue dichiarazioni a Ballando con le Stelle, dove è una delle concorrenti. . A schierarsi dalla parte della donna, dimostrando pubblicamente il suo supporto, è stato l’ex marito Paolo Bonolis. (Dailynews24.it)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati - ma sono inseparabili : vivono praticamente attaccati! Ecco dove - Dove vivono? Come già detto in precedenza, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis abitano in due appartamenti adiacenti. Nel 2022, ospite di Verissimo di Silvia Toffanin, sempre Sonia – circa la scelta di vivere in una casa diversa da quella di Paolo – aveva detto: “Questo è un tema molto delicato. Su questo, all’epoca, la concorrente di Ballando con le Stelle aveva chiarito che lei e l’ex marito ... (Donnapop.it)

La diretta Instagram di Sonia Bruganelli : “Di cosa mi sono pentita” - . La produttrice in diretta ha ricordato le sue passate partecipazioni televisive. […] “Quando si va in televisione siamo tutti un po’ costruiti. Sonia Bruganelli qualche ora fa ha tenuto una lunga diretta su Instagram dove ha risposto a varie domande dei suoi follower. A questo giro [a Ballando con le Stelle, ndr] invece ci sto provando a essere diversa“. (Biccy.it)