Sanità, l'Italia spende meno ma è tra i migliori in Europa per indicatori di salute (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quasi dieci anni di aumento dell'aspettativa di vita in poco più di quarant'anni. Un record tra i Paesi ad alto reddito. Misurando il valore del servizio Sanitario Nazionale, questo è il dato che più colpisce. Dal 1978, quando è stato fondato, al 2019, l'aspettativa di vita è passata da 73,8 a 83,6 anni. E ora? Ora siamo in difficoltà, per tanti motivi che vanno dal finanziamento sempre più ridotto per la Sanità fino al mutamento della demografia del Paese e all'evoluzione tecnologica, che offre soluzioni sempre più efficaci e mirate ma anche più costose. In questo panorama, c'è ancora un dato che offre una chiave di lettura positiva. Anche a fronte dei finanziamenti sempre meno sostenuti e delle oggettive difficoltà legate all'accesso ai servizi da parte delle fasce meno abbienti, con il rischio di disuguaglianze.

