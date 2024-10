Salma bloccata in obitorio da 6 mesi per uno scontro tra famiglia e Usl. La vedova: «Niente funerali senza l?autopsia» (Di venerdì 18 ottobre 2024) TREVISO - Sono ormai sei mesi che riposa in obitorio. E non perché nessuno lo reclama. Al contrario. Benedetto Susanna è mancato lo scorso 24 aprile all?età di 87 anni. Ma Ilgazzettino.it - Salma bloccata in obitorio da 6 mesi per uno scontro tra famiglia e Usl. La vedova: «Niente funerali senza l?autopsia» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) TREVISO - Sono ormai seiche riposa in. E non perché nessuno lo reclama. Al contrario. Benedetto Susanna è mancato lo scorso 24 aprile all?età di 87 anni. Ma

