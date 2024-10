Ilrestodelcarlino.it - Raduno nazionale di Risiko, boom di partecipazioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il romagnolo Davide Castellini del Club del Cannone di Faenza ed il lombardo Dario Aceti delClub Monzamici, si sono aggiudicati l’edizione 2024 deldi, svoltosi a Cesenatico con l’organizzazione del Club dei Corsari -Cesenatico. Per la 55esima edizione dell’importante manifestazione, sono giunti in riviera oltre cento giocatori provenienti da tutte le regioni italiane. Le partite si sono disputate all’Hotel Laura, nel centralissimo viale Anita Garibaldi, la strada che collega il porto canale e il centro storico con il lungomare, dove è stato allestito il quartier generale ed i concorrenti sono stati coinvolti in varie attività.