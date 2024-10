Nubifragio a Siena, allagata la stazione ferroviaria: stop ai treni. I video dalle banchine e dall’interno della struttura (Di venerdì 18 ottobre 2024) A causa delle forti precipitazioni che dalla serata di ieri si stanno abbattendo sulla Toscana, dove è in vigore un’allerta arancione, la stazione di Siena risulta ancora inservibile per allagamenti, e lo resterà almeno fino alle 12 di oggi. Nella città toscana chiuse oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado. Allagamenti e smottamenti, con problemi alla viabilità, anche nel resto della provincia senese. A Poggibonsi il torrente Elsa è sotto stretto monitoraggio. L'articolo Nubifragio a Siena, allagata la stazione ferroviaria: stop ai treni. I video dalle banchine e dall’interno della struttura proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio a Siena, allagata la stazione ferroviaria: stop ai treni. I video dalle banchine e dall’interno della struttura Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A causa delle forti precipitazioni che dalla serata di ieri si stanno abbattendo sulla Toscana, dove è in vigore un’allerta arancione, ladirisulta ancora inservibile per allagamenti, e lo resterà almeno fino alle 12 di oggi. Nella città toscana chiuse oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado. Allagamenti e smottamenti, con problemi alla viabilità, anche nel restoprovincia senese. A Poggibonsi il torrente Elsa è sotto stretto monitoraggio. L'articololaai. Iproviene da Il Fatto Quotidiano.

